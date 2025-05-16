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Губернатор Федорищев опубликовал новую фотографию с супругой в своем ТГ-канале

Глава Самарского региона Вячеслав Федорищев опубликовал редкий семейный кадр, приурочив его ко Дню семьи, отмечаемому ежегодно 15 мая.

Глава Самарского региона Вячеслав Федорищев опубликовал редкий семейный кадр, приурочив его ко Дню семьи, отмечаемому ежегодно 15 мая.

По случаю праздника политик разместил свое архивное черно-белое фото вместе с супругой.

Федорищев выразил теплые пожелания жителям своего региона: «Семья — самое важное, что у нас есть. Поддерживайте родных и любимых, заботьтесь друг о друге».

Стоит отметить, что подобные посты являются частью публичного образа губернатора. Это далеко не первая публикация личного характера от главы региона.

Например, ранее он делился фотографиями со свадебного торжества, которое состоялось в июле 2015 года. Тогда Вячеслав официально узаконил отношения с любимой женщиной Александрой.

Помимо этого, губернатор публиковал снимки, сделанные совместно с матерью, проживающей вне пределов региона.

Так, однажды он выложил фотографию прогулки вдоль берега реки Волга, сделанную во время визита матери минувшим летом.

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