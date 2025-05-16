В Москве арестовали главного организатора хищений у бойцов СВО в Шереметьево

Как сообщал Life.ru, преступная группа обманывала бойцов СВО в Шереметьево, используя в качестве прикрытия такси. Сначала участникам спецоперации предлагали доступные расценки на проезд. Однако в конце поездки стоимость увеличивалась в несколько раз. Среди арестованных также оказались сотрудники патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево. Ещё один лидер данного ОПГ также арестован. Кроме этого арестованы шесть фигурантов дела.