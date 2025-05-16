Названо, кто будет поставлять санитарную авиацию в Челябинскую область

Единственным поставщиком услуг санитарной авиации в Челябинской области по распоряжению российского правительства станет Национальная служба санитарной авиации (НССА), которая находится под контролем Ростеха. Документ уже опубликован на сайте правовой информации. Свои услуги в регионе она будет поставлять в 2025—2026 годах.
Среди российских регионов, в которых Национальная служба санитарной авиации будет отвечать за этот вопрос также, к примеру, находятся Свердловская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.