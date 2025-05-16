Волка с Уолл-стрит ищут в Иркутской области

Эксперты hh.ru обнаружили несколько интересных предложений на рынке труда Иркутской области, которые могут заинтересовать тех, кто хочет попробовать себя в нестандартных профессиях.
Как стало известно КП-Иркутск, среди них выделяется необычная вакансия «Волк с Уолл-стрит» в строительной компании, где специалисту предстоит заниматься заключением сделок по недвижимости при зарплате от 150 тысяч рублей до вычета налогов. Примечательно, что компания готова обучать новичков и предоставлять им наставников.
— Для любителей спорта есть возможность устроиться тренером в футбольную школу, где зарплата составляет 35−50 тысяч рублей на руки. Здесь ценят не только знание основ физической и тактической подготовки, но и умение находить подход к детям. После внутреннего обучения кандидатам предстоит пройти тестирование, по результатам которого будет принято окончательное решение о трудоустройстве, — сообщают в пресс-службе hh.ru.
Тем, кто обладает навыками работы с деревом, может подойти вакансия модельщика на заводе тяжелого машиностроения. Специалистам, умеющим читать чертежи и работать на деревообрабатывающих станках, предлагают от 60 тысяч рублей на руки при наличии 4−6 разряда.
Любителям творчества стоит обратить внимание на предложение от квест-клуба, который ищет актеров для работы с разными возрастными группами. При зарплате 27−37 тысяч рублей на руки и гибком графике это отличная возможность для студентов или тех, кто хочет совмещать несколько видов деятельности. Особенно ценятся кандидаты с опытом участия в страшных квестах для взрослых.
Отдельного внимания заслуживает вакансия инструктора по грудничковому плаванию на клинической базе. Здесь готовы платить от 75 тысяч рублей до вычета налогов специалистам с высшим профильным образованием, прошедшим дополнительное обучение по работе с младенцами от полутора месяцев. Кроме этих предложений, в регионе сейчас открыты вакансии вожатых, фотографов и рилсмейкеров.