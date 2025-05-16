Волка с Уолл-стрит ищут в Иркутской области

— Для любителей спорта есть возможность устроиться тренером в футбольную школу, где зарплата составляет 35−50 тысяч рублей на руки. Здесь ценят не только знание основ физической и тактической подготовки, но и умение находить подход к детям. После внутреннего обучения кандидатам предстоит пройти тестирование, по результатам которого будет принято окончательное решение о трудоустройстве, — сообщают в пресс-службе hh.ru.