Жители Новосибирска пожаловались на дефицит долларов нового образца

Жители Новосибирска столкнулись с нехваткой долларов США нового образца — они практически исчезли из банков. Старые купюры есть в свободном доступе, но за границей их часто не принимают. Об этом рассказал портал Infopro54.
Горожане жалуются, что при поездках, например, в Таиланд, принимают только новые банкноты без повреждений. Российские карты за рубежом работают нестабильно, в связи с чем туристам приходится искать альтернативные способы оплаты.
«Мы этой весной отдыхали в Таиланде и рассчитаться можно было только наличкой, причем только новыми долларами и евро. Даже чуть смятые купюры к оплате не принимались. Все сейчас бегают за новыми долларами, но аналогичная проблема существует и с евро», — поделилась проблемой местная жительница.
Некоторые пользователи сообщают, что банки берут плату за подбор новых купюр, но официально такая услуга не подтверждается. Сотрудники банков также поясняют, что новые доллары появляются редко — только если их приносят сами клиенты.