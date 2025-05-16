Жители Новосибирска пожаловались на дефицит долларов нового образца

«Мы этой весной отдыхали в Таиланде и рассчитаться можно было только наличкой, причем только новыми долларами и евро. Даже чуть смятые купюры к оплате не принимались. Все сейчас бегают за новыми долларами, но аналогичная проблема существует и с евро», — поделилась проблемой местная жительница.