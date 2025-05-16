Жених погибшей пермячки рассказал, что она снится ему после смерти

Погибшая на заборе в Перми 18-летняя Надежда Вожакова приснилась своему молодому человеку Алексею Гурьеву после своей смерти. Об этом корреспонденту aif.ru сообщила тетя парня Мария.
«Леша рассказал, когда мы созванивались, что ему приснилась Надя. Во сне они вместе с ней приехали ко мне в гости после того, как он вернулся из армии», — сказала женщина.
Мария также сообщала aif.ru, что на похороны девушки пришли больше сотни человек. При этом, как отметила женщина, подруги, с которой Вожакова была в баре в ту трагическую ночь, не было. По ее словам, мать и младшие сестры девушки бились в истерике на похоронах, а отец расплакался возле гроба и просил прощения у погибшей дочери.
Похороны Вожаковой прошли в родном селе Мокино. Девушка была одета в белое платье, а лежала она в светлом гробу. Погребена она рядом с бабушкой.
В ночь на 11 мая в Перми обнаружили тело Вожаковой, которое висело на кольях металлического забора возле бара «Пиво. Мясо». Источник в силовых структурах рассказал aif.ru, как умерла девушка, а также как она могла напороться на штырь ограждения. По его словам, смерть Вожаковой на 99 процентов была несчастным случаем.