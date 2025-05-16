Роспотребнадзор назвал точное количество исков против «Хлебницы» в Перми

Региональное управление Роспотребнадзора сообщило сайту perm.aif.ru, что подало 27 исков против сети пекарен «Хлебница» за массовое отравление в Перми.
В ведомстве уточнили, что общая сумма материального вреда по искам составила 560 541 рубль, морального вреда — 6 510 000 рублей.
«По заявлениям граждан о содействии в судебной защите Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю подано 27 исковых заявлений в защиту прав и законных интересов потребителей», — рассказали perm.aif.ru в Роспотребнадзоре.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что с 27 по 30 декабря 2024 года Роспотребнадзор зафиксировал множественные случаи острых кишечных инфекций. Пострадавшие сообщали, что приобретали в пекарне «Хлебница» салаты «Мимоза», «Оливье», «Винегрет», а также хлебобулочные изделия.
Сайт perm.aif.ru пообщался с экс-сотрудницей пекарни и выяснил, как была организована работа в «Хлебнице» и почему девушка уволилась. Подробнее — в материале сайта perm.aif.ru.