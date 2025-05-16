Роспотребнадзор назвал точное количество исков против «Хлебницы» в Перми

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что с 27 по 30 декабря 2024 года Роспотребнадзор зафиксировал множественные случаи острых кишечных инфекций. Пострадавшие сообщали, что приобретали в пекарне «Хлебница» салаты «Мимоза», «Оливье», «Винегрет», а также хлебобулочные изделия.