В Госдуме хотят ввести дополнительный отпуск для повышения рождаемости

В России может появиться «демографическая неделя» — специальный оплачиваемый отпуск, направленный на стимулирование рождаемости. Соответствующую инициативу на имя министра труда Антона Котякова направил депутат Госдумы Георгий Арапов (фракция «Новые люди»). Об этом информируют РИА Новости.
В своем обращении парламентарий подчеркнул, что введение «демографической недели» может стать действенной мерой поддержки населения. По его мнению, такой отпуск даст гражданам возможность передохнуть, восстановить душевное равновесие и достичь психологического состояния, благоприятного для принятия решения о рождении детей. Для одиноких людей, стремящихся создать семью, эта неделя может стать временем для поиска партнера и развития отношений.
Депутат также сослался на мнение экспертов в области репродуктивного здоровья, которые отмечают, что многие пары детородного возраста не исключают возможность иметь детей, но постоянно откладывают это решение из-за хронического переутомления, стрессовых состояний и эмоционального истощения.
Ранее ВЦИОМ сообщал, что каждый второй россиянин считает идеальной семью из троих детей.