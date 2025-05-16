В Госдуме хотят ввести дополнительный отпуск для повышения рождаемости

В своем обращении парламентарий подчеркнул, что введение «демографической недели» может стать действенной мерой поддержки населения. По его мнению, такой отпуск даст гражданам возможность передохнуть, восстановить душевное равновесие и достичь психологического состояния, благоприятного для принятия решения о рождении детей. Для одиноких людей, стремящихся создать семью, эта неделя может стать временем для поиска партнера и развития отношений.