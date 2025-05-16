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Новосибирским охотникам разрешили застрелить 238 сурков

Сезон охоты на этих зверей продлится с 15 июня по 30 сентября.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирской области 26 мая начнётся приём заявлений от охотников на добычу серого сурка. Об этом в пятницу, 16 мая сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Сезон охоты на этих животных продлится с 15 июня по 30 сентября на территории общедоступных охотничьих угодий Болотнинского, Искитимского, Маслянинского, Мошковского, Новосибирского, Сузунского, Тогучинского, Черепановского районов.

За этот период охотникам разрешат застрелить в общей сложности 238 сурков. Больше всего в Черепановском районе (67), меньше всего — в Тогучинском (4). Квоты на добычу животный устанавливаются с учётом расчётной численности особей в разных районах.

Подать заявление добычу животных охотники могут лично, по почте, либо в электронном виде через портал госуслуг.