Новосибирским охотникам разрешили застрелить 238 сурков

В Новосибирской области 26 мая начнётся приём заявлений от охотников на добычу серого сурка. Об этом в пятницу, 16 мая сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.
Сезон охоты на этих животных продлится с 15 июня по 30 сентября на территории общедоступных охотничьих угодий Болотнинского, Искитимского, Маслянинского, Мошковского, Новосибирского, Сузунского, Тогучинского, Черепановского районов.
За этот период охотникам разрешат застрелить в общей сложности 238 сурков. Больше всего в Черепановском районе (67), меньше всего — в Тогучинском (4). Квоты на добычу животный устанавливаются с учётом расчётной численности особей в разных районах.
Подать заявление добычу животных охотники могут лично, по почте, либо в электронном виде через портал госуслуг.