Купальный сезон в Новосибирске стартует 1 июня

«Сроки начала купального сезона могут измениться из-за температуры воды. На данный момент мы ориентируемся на 1 июня, но возможен перенос. Купание на пляжах будет разрешено при соблюдении всех необходимых законодательных норм», — отметил Коцупало, как передает пресс-служба мэрии.