Купальный сезон в Новосибирске стартует 1 июня

Об этом сообщил заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы города Алексей Коцупало во время обследования дна реки Оби в районе Бугринского пляжа 15 мая.
«Сроки начала купального сезона могут измениться из-за температуры воды. На данный момент мы ориентируемся на 1 июня, но возможен перенос. Купание на пляжах будет разрешено при соблюдении всех необходимых законодательных норм», — отметил Коцупало, как передает пресс-служба мэрии.
Специалисты активно готовятся к наплыву отдыхающих и проводят обследование дна Оби в местах, где расположены официальные городские пляжи. Первым объектом проверки стал Бугринский пляж, где работали водолазы.
В ходе обследования дна использовались подводные дроны. «На данный момент мы обнаружили лишь камень и заколку для волос. Стеклянных предметов нет. Пляж довольно чистый, горожане не оставляют крупный мусор», — рассказал спасатель 3-го класса аварийно-спасательного отряда «Южный» Алексей Васильев.
После проверки Бугринского пляжа специалисты планируют обследовать дно еще на четырех пляжах Новосибирского водохранилища, как только уровень воды достигнет приемлемых значений для проведения работ.