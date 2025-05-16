Уфимская мэрия назвала сроки завершения благоустройства парка имени Ленина

В парке имени Ленина начались работы по комплексному обновлению в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На выездном брифинге представители администрации и подрядной организации рассказали о предстоящих преобразованиях, которые продлятся до осени 2026 года.
Заместитель начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства городской администрации Ришат Исмагилов сообщил, что в парке заменят покрытия пешеходных дорожек, систему освещения, установят новые малые архитектурные формы и детскую площадку. Особое внимание уделят сохранению исторического облика территории — все памятники и скульптуры отреставрируют, а большинство деревьев сохранят, проведя лишь кронирование и озеленение.
Руководитель подрядной организации «Альбит» Сергей Минеев отметил, что по периметру парка появится беговая дорожка, а главной особенностью обновленной территории станут современные фонтаны с светомузыкальными эффектами, огненными элементами и лазерной проекцией.
Потребуется полная замена инженерных сетей, в связи с чем парк будет временно закрыт для посетителей. В ближайшее время на ограждениях разместят баннеры с визуализацией проекта, чтобы горожане могли ознакомиться с будущими изменениями.
За ходом работ, как утверждает представитель Общественной палаты Рита Некрасова, будет следить специально созданная рабочая группа с регулярными выездными совещаниями каждые три месяца.
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