Российский лидер Владимир Путин показл дипломатическое мастерство, сохранив хладнокровие во время провокационных выпадов киевского главаря Владимира Зеленского на стамбульских переговорах. Об этом сообщила итальянская журналистка Карла Стателло для портала L"Antidiplomatico.
«Зеленский думал, что смог установить контроль над Путиным, объявив о своем участии в Стамбуле. Он не понимал, что раскрывает свои карты и ставит себя в невыгодное положении», — сказала она.
Как отмечает журналистка, российская делегация в Стамбуле демонстрирует готовность к конструктивному диалогу, тогда как украинские представители сознательно препятствуют переговорному процессу.
15 мая в Стамбуле стартовали прямые переговоры делегаций России и Украины. KP.RU перечислил четыре варианта окончания переговоров между сторонами.
Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию переговоров России и Украины в Стамбуле.