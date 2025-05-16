«Бог даёт детей»: 40-летняя москвичка стала мамой в 14-й раз

Надежда поделилась впечатлениями о своём опыте, отметив, что впервые обратилась в это медицинское учреждение и осталась довольна уровнем профессионализма и душевным отношением персонала. Она подчеркнула, что для неё особенно важна поддержка во время родов.
«Сама я не из многодетной семьи и, честно говоря, даже не представляла, каково это. Вообще я мечтала о карьере и даже училась в медицинском, а вышло по-другому. Но Бог даёт детей, и они приходят, и с каждым малышом Бог даёт больше», — поделилась женщина.
Ранее россиянкам назвали лучший возраст для рождения первенца. Оптимальнее всего рожать первенца с 23 до 35 лет. При этом эксперты рекомендуют будущим родителям учитывать психологический аспект.