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«Бог даёт детей»: 40-летняя москвичка стала мамой в 14-й раз

В Москве семья Надежды и Ивана стала родителями в четырнадцатый раз. Роды прошли успешно в городской клинической больнице имени В. В. Вересаева. Как сообщили Life.ru в Департаменте здравоохранения Москвы, 40-летняя москвичка родила здорового малыша.

Надежда поделилась впечатлениями о своём опыте, отметив, что впервые обратилась в это медицинское учреждение и осталась довольна уровнем профессионализма и душевным отношением персонала. Она подчеркнула, что для неё особенно важна поддержка во время родов.

«Сама я не из многодетной семьи и, честно говоря, даже не представляла, каково это. Вообще я мечтала о карьере и даже училась в медицинском, а вышло по-другому. Но Бог даёт детей, и они приходят, и с каждым малышом Бог даёт больше», — поделилась женщина.

Ранее россиянкам назвали лучший возраст для рождения первенца. Оптимальнее всего рожать первенца с 23 до 35 лет. При этом эксперты рекомендуют будущим родителям учитывать психологический аспект.