«Бог даёт детей»: 40-летняя москвичка стала мамой в 14-й раз

«Сама я не из многодетной семьи и, честно говоря, даже не представляла, каково это. Вообще я мечтала о карьере и даже училась в медицинском, а вышло по-другому. Но Бог даёт детей, и они приходят, и с каждым малышом Бог даёт больше», — поделилась женщина.