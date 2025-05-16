Прикамец признан виновным в убийстве, совершенном четверть века назад

Суд вынес приговор 49-летнему жителю Пермского района. Мужчина признан виновным в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, сообщает СУ СКР по Пермскому краю. Как пояснили в ведомстве, это уголовное дело было выделено в отдельное производство в конце 1999 года и приостановлено за недоказанностью причастности лица к совершению преступления.
Спустя 25 лет благодаря совместным усилиям следователей, следователей-криминалистов краевого СУ СКР и оперативных сотрудников ГУ МВД по Пермскому краю удалось получить доказательства причастности к убийству 49-летнего местного жителя. Мужчина под тяжестью неопровержимых доказательств дал признательные показания.
Следствие и суд установили, что в конце августа 1999 года фигурант узнал от своего друга, что тот взял в долг у их общего знакомого 40 тысяч рублей, но не собирается их отдавать. Когда заимодавец стал настоятельно требовать вернуть долг, то приятели решили его убить. Обманом они вывезли знакомого в Пермский район, там в машине накинули ему на шею ремень безопасности и стали душить. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, преступники выбросили его тело в канаву. Перед тем как уехать, подсудимый нанес потерпевшему удары топором по голове.
Второй участник убийства был осужден в 2000 году.
Суд приговорил виновного к 9 годам в колонии строгого режима.