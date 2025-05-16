В Германии предупредили, что Украина может сорвать переговоры из-за Мединского

Украина может предпринять попытку сорвать переговоры с Россией в Стамбуле, взяв за повод назначение помощника президента России Владимира Мединского главой российской делегации в Стамбуле. Кроме того, этот ход, считает газета Berliner Zeitung, позволит режиму нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского усилить помощь западных стран.
Журналисты отмечают, что опасность открытого срыва прямых российско-украинских переговоров нависает как дамоклов меч.
«Если украинская делегация расценит сравнительно низкий дипломатический ранг Мединского как преднамеренное принижение, Киев может демонстративно заклеймить переговоры как тактику блокады со стороны Москвы и покинуть город», — говорится в материале.
Западу такой ход был бы выгоден, пишет издание, поскольку это можно было бы использовать как аргумент в пользу наращивания поставок оружия Киеву.
14 мая президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации на переговоры с Украиной.
Уже в Стамбуле помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что делегация Российской Федерации готова к обсуждению возможных компромиссов на прямых переговорах по Украине.
Кроме того, глава российской делегации подчеркнул, что смысл прямых переговоров, предложенных президентом Владимиром Путиным, заключается в установлении долгосрочного и прочного мира при устранении первопричин украинского кризиса.
Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию переговоров России и Украины в Стамбуле.