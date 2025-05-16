На полсотне мостов Омской области ограничили проезд

Схожие запреты и ограничения установлены также в Знаменском (мост через реку Уйшара и Ручей); Калачинском (мост через Омь — не более 12 тонн); Колосовском (мост через реку Оша); Крутинском (мост через реку Степаниха); Муромцевском (мост через реку Ика); Седельниковском (мосты через реку Урманка, реки Исасс, Манисасс, Куткус и Воскресенка); Тарском (мосты через реки Оша, Ибейка, Ильчуг, Шиш, уй, Турунгас, Кутис, Васисс, Бобровка, Большой Селим и Степановка); Тевризском (мост через реку Ава); Тюкалинском (мосты через реку Оша) и Усть-Ишимском (мосты через реку Гамза и приток Бича) районах.