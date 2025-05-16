На полсотне мостов Омской области ограничили проезд

В Минтрансе Омской области подготовили распоряжение о вводе с 26 мая 2025 года ограничений и запретов на проезд по мостовым сооружениям. В общей сложности в перечень включили 51 участок на территории 11 районов области, объяснив необходимость таких мер неудовлетворительным, а в некоторых случаях аварийным состоянием сооружений.
В частности, по отдельно взятым участкам мостов через 4 водоема Большереченского района — реки Большая и Нюхаловка, Канал и Ручей — нельзя двигаться со скоростью свыше 40 километров в час, тогда как для автомобилей массой свыше 20 тонн введен полный запрет.
Такой же запрет для тяжелого транспорта введен для автомобильных мостов через реки Чебачиха (остальным придется снижать скорость до 30 километров в час) и Чебурлинка в границах Большеуковского района. В свою очередь, для моста через реку Становка с указанной даты запрещено передвижение транспорта весом более 16 тонн; максимально допустимая грузоподъемность для проезда по автомобильным мостам через реку Большая Тава, Еланка и Большой Ук составляет 10 тонн.
Схожие запреты и ограничения установлены также в Знаменском (мост через реку Уйшара и Ручей); Калачинском (мост через Омь — не более 12 тонн); Колосовском (мост через реку Оша); Крутинском (мост через реку Степаниха); Муромцевском (мост через реку Ика); Седельниковском (мосты через реку Урманка, реки Исасс, Манисасс, Куткус и Воскресенка); Тарском (мосты через реки Оша, Ибейка, Ильчуг, Шиш, уй, Турунгас, Кутис, Васисс, Бобровка, Большой Селим и Степановка); Тевризском (мост через реку Ава); Тюкалинском (мосты через реку Оша) и Усть-Ишимском (мосты через реку Гамза и приток Бича) районах.
Полный перечень представлен по ссылке.
Запреты вводятся на год — до 26 мая 2026 года.
Ранее появился предварительный перечень дорог в черте города Омска, в отношении которых рассматривается запрет движения тяжеловесного или крупногабаритного транспорта.