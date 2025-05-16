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Специалисты проверят детскую площадку в центре Уфы на наличие клещей

Десятки клещей «атаковали» детскую площадку, расположенную на улице Заки Валиди в Уфе. Об этом сообщается в соцсетях и подкрепляется видеозаписью. На ней видно, как по деревянному коробу песочницы ползают, предположительно, кровососущие.

Источник: Башинформ

Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, запись на видео имеет низкое качество, и по ней невозможно точно определить, клещи ли это. Также у специалистов возник вопрос, почему клещи перемещаются по деревянной песочнице. Как правило, они обитают в траве и на кустарниках. Тем не менее информацию сотрудники ведомства проверят и сообщат о результатах энтомологического обследования.

Отмечается, что в городе еще в апреле все места массового пребывания людей, парки и скверы были обработаны от клещей. Затем управление Роспотребнадзора, в соответствии с санитарным законодательством, проводит выборочный контроль эффективности таких обработок с помощью флага, сделанного из белой ворсистой ткани (из вафельной или фланелевой). Специалисты проводят им по растительному покрову земли, после чего флаг осматривается с двух сторон на наличие клещей. Метод позволяет оценить результаты обработки и определить изменение численности насекомых.