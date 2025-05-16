Специалисты проверят детскую площадку в центре Уфы на наличие клещей

Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, запись на видео имеет низкое качество, и по ней невозможно точно определить, клещи ли это. Также у специалистов возник вопрос, почему клещи перемещаются по деревянной песочнице. Как правило, они обитают в траве и на кустарниках. Тем не менее информацию сотрудники ведомства проверят и сообщат о результатах энтомологического обследования.
Отмечается, что в городе еще в апреле все места массового пребывания людей, парки и скверы были обработаны от клещей. Затем управление Роспотребнадзора, в соответствии с санитарным законодательством, проводит выборочный контроль эффективности таких обработок с помощью флага, сделанного из белой ворсистой ткани (из вафельной или фланелевой). Специалисты проводят им по растительному покрову земли, после чего флаг осматривается с двух сторон на наличие клещей. Метод позволяет оценить результаты обработки и определить изменение численности насекомых.