В Иркутской области 42 человека причастно к возникновению лесных пожаров

С начала пожароопасного сезона в Иркутской области нашли 42 человека, по вине которых пожары начались в лесах и на открытых территориях. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МЧС, нарушителей обнаружили в 16 районах, включая Иркутский, Чунский, Заларинский, Нукутский, а также в городах Свирск и Тулун. Всего им выписали штрафов на 250 тысяч рублей.
— В двух случаях — в Тулунском районе и Иркутском округе — завели административные дела за нарушение правил пожарной безопасности. А в Иркутском округе из-за серии поджогов, которые привели к ландшафтным пожарам, завели уголовное дело, — уточняют в пресс-службе ведомства.
К появлению пламени оказались причастны пять несовершеннолетних. Информацию о них передали в полицию для дальнейшего разбирательства.
Чтобы оперативно находить нарушителей, МЧС использует беспилотники — они помогают следить за ситуацией с воздуха. Напомним, что с 1 мая в большей части Иркутской области действует особый противопожарный режим. В это время запрещено разводить костры, жечь мусор и сухую траву, а также готовить еду на открытом огне или углях.