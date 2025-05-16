В Иркутской области 42 человека причастно к возникновению лесных пожаров

С начала пожароопасного сезона в Иркутской области нашли 42 человека, по вине которых пожары начались в лесах и на открытых территориях. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МЧС, нарушителей обнаружили в 16 районах, включая Иркутский, Чунский, Заларинский, Нукутский, а также в городах Свирск и Тулун. Всего им выписали штрафов на 250 тысяч рублей.