В Самаре 18 мая сыграют «Крылья Советов» и московский «Спартак» в 29-м туре РПЛ

В ближайшее воскресенье, 18 мая, начнется очередной тур чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2024−2025 годов. Игроки футбольного клуба из Самары примут участие в матче против команды московского «Спартака».
Начало встречи запланировано на 14:30, однако двери арены откроются заранее — уже в 12:30 болельщики смогут пройти внутрь.
Для посетителей предусмотрена увлекательная досуговая программа перед стартовым свистком.
Для удобства гостей организованы специальные трансферы-шаттлы, доставляющие фанатов прямо к стадиону бесплатно, главное иметь билет на игру.
Подробности маршрутов разъяснят волонтёры на пунктах отправки, готовые подсказать расписание и проконсультировать по любым вопросам.
Предусмотрены две линии движения автобусов: одна стартует от комплекса «Ладья», вторая — от улицы Ташкентской возле торгового центра. Первый автобус начнёт движение в 12 часов дня, последний — в 13:20.
Первая линия проходит через ключевые точки города с остановками каждые 20 минут, тогда как второй маршрут идёт прямым ходом без промежуточных остановок примерно каждые 10−15 минут.
По завершении поединка болельщикам предоставят возможность вернуться домой на автобусах, следующих обратно теми же путями.
Дополнительные рейсы общественного транспорта ожидают любителей футбола сразу после завершения матча.
Кроме того, предусмотрено комфортабельное размещение автомобилей на специально оборудованных бесплатных парковочных зонах рядом со спортивным объектом.
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