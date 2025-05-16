FT: Киев потерял сотни миллионов долларов из-за ненадежных поставщиков оружия

Как установило расследование, Украина перечисляла значительные авансы малоизвестным фирмам, которые так и не выполнили обязательств по поставкам военной техники или комплектующих. Кроме того, источники издания сообщали о ситуациях, когда закупленное по завышенной цене оружие из-за ажиотажа оказывалось полностью неработоспособным.