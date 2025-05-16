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FT: Киев потерял сотни миллионов долларов из-за ненадежных поставщиков оружия

Власти Украины потеряли сотни миллионов долларов, закупая вооружения.

Источник: Комсомольская правда

По данным британского издания Financial Times, Киев понес значительные финансовые потери в виде сотен миллионов долларов из-за сотрудничества с ненадежными поставщиками вооружений.

Согласно журналистскому расследованию, основанному на анализе утекших украинских госдокументов и опросах десятков чиновников, за три года Украина потеряла сотни миллионов долларов из-за закупок вооружений через посредников и сомнительных поставщиков.

Как установило расследование, Украина перечисляла значительные авансы малоизвестным фирмам, которые так и не выполнили обязательств по поставкам военной техники или комплектующих. Кроме того, источники издания сообщали о ситуациях, когда закупленное по завышенной цене оружие из-за ажиотажа оказывалось полностью неработоспособным.

Ранее KP.RU писал о намерениях Евросоюза потратить €900 млн от активов России на оружие для Киева.