3, 4 и 5 июня ТЭЦ- 6 в Братске снова пошумит

На постоянной депутатской комиссии по экологии в Думе Братск заместитель технического директора филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 Андрей Мешков рассказал, что с августа 2024 года ТЭЦ-6 не сбрасывает пар и не шумит, но в течение трёх дней для проведения необходимых работ шума будет не избежать.
В Иркутской области идёт промышленный рост, примерно на 9% ежегодно. А это требует на 15−18% больше энергии. Соответственно, мы увеличиваем генерацию электроэнергии, но избыток пара при этом нам девать некуда. Чтобы не шуметь, мы не стали увеличивать мощности, не получаем той прибыли, которую могли бы получать, и ищем техническое решение проблемы, — сообщил Андрей Мешков.