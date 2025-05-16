3, 4 и 5 июня ТЭЦ- 6 в Братске снова пошумит

В Иркутской области идёт промышленный рост, примерно на 9% ежегодно. А это требует на 15−18% больше энергии. Соответственно, мы увеличиваем генерацию электроэнергии, но избыток пара при этом нам девать некуда. Чтобы не шуметь, мы не стали увеличивать мощности, не получаем той прибыли, которую могли бы получать, и ищем техническое решение проблемы, — сообщил Андрей Мешков.