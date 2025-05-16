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В Башкирии белая трясогуска свила гнездо в усадьбе заповедника

Сотрудник заповедника «Шульган-Таш» в начале мая в одном из строений в усадьбе нашел маленькое гнездышко. Оно было сделано из травы и утеплено изнутри паклей. Каждый день в гнездышке прибавлялось по одному яйцу, а вот маму-птицу увидеть не удалось.

Источник: Заповедник «Шульган-Таш», Vk

Тогда на помощь в опознании яиц пришли сотрудники научного отдела. Выяснилось, что зеленоватые яйца с серыми и буроватыми крапинами принадлежат трясогузке белой.

Как пояснили в пресс-службе заповедника, эта суетливая птичка чуть больше воробья, в размахе крыльев достигает 25 см. Очень много времени проводит на земле, редко садится на ветки деревьев. Прилетает в республику в конце марта — начале апреля. Гнездится обычно среди камней, в различных полостях человеческих построек, в полудуплах, под корнями, в кучах хвороста или густом кустарнике.