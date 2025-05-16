В Башкирии белая трясогуска свила гнездо в усадьбе заповедника

Как пояснили в пресс-службе заповедника, эта суетливая птичка чуть больше воробья, в размахе крыльев достигает 25 см. Очень много времени проводит на земле, редко садится на ветки деревьев. Прилетает в республику в конце марта — начале апреля. Гнездится обычно среди камней, в различных полостях человеческих построек, в полудуплах, под корнями, в кучах хвороста или густом кустарнике.