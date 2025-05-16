В Омской области обнаружено превышение свинца в почвах в 17 раз

Как уточнили в ведомстве, цинк и свинец — опасные тяжелые металлы, которые могут накапливаться в почве веками (период полураспада цинка составляет около 500 лет, свинца — несколько тысяч лет). Они угнетают развитие растений, снижают урожайность и приводят к деградации почвенной экосистемы.