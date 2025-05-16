В Омской области обнаружено превышение свинца в почвах в 17 раз

«Выявлены значительные превышения допустимых норм содержания тяжелых металлов. По валовым формам показатели цинка превышение составило в 16−32 раза, свинца — в 6,9−8,2 раза. Анализ подвижных форм показал более серьезные отклонения: содержание цинка достигло 660 мг/кг и 49 270 мг/кг, что в 28,7−2142 раза выше допустимого, а уровень свинца — 84 мг/кг и 106 мг/кг при максимально разрешенных 6 мг/кг (превышение в 14−17,7 раза)», — говорится в официальном сообщении.
Где были взяты образцы почвы, не уточняется.
Данные направлены в территориальное Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.
Как уточнили в ведомстве, цинк и свинец — опасные тяжелые металлы, которые могут накапливаться в почве веками (период полураспада цинка составляет около 500 лет, свинца — несколько тысяч лет). Они угнетают развитие растений, снижают урожайность и приводят к деградации почвенной экосистемы.