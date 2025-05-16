Исторический парк приглашает пермяков на «Ночь музеев»

«Ночь музеев»-2025 посвящена Году защитника Отечества. В субботу, 17 мая, в программе пермского исторического парка «Россия — Моя история» — специальные события и новые выставки, на которых речь пойдет о людях, что в разные времена сражались за родину, вносили вклад в ее развитие, научный прогресс и лидерство.
17:00 — 19:00 — мастер-класс по изготовлению динамической куклы «Герои истории» (6+) в творческой мастерской.
18:00 — авторская экскурсия «Герои Дома Романовых в войнах трех столетий» (12+). Рассказ о монархах и членах императорской фамилии, в разные периоды участвовавших в тех или иных военных кампаниях. По обновленной экспозиции «Романовы». Ведет кандидат исторических наук Дмитрий Софьин.
18:00 — экскурсия по выставке «Страна героев» (12+). Повесть о советских спортсменах, что воевали на фронтах, а после войны демонстрировали выдающиеся результаты на спортивных аренах, в том числе международных.
19:00 — иммерсивная встреча с бойцом Красной Армии (6+). Демонстрируются амуниция и стрелковое оружие красноармейца сороковых годов.
19:30 — концерт квартета народных инструментов «Каравай», коллектива Пермской краевой филармонии (6+).
20:00 — экскурсия «Герои Отечества» (12+). Проводится по экспозиции «1914−1945. От великих потрясений к Великой Победе». Экскурсовод — Дмитрий Халявин.
В течение всего вечера, с 18:00 до 21:00 — квесты по экспозициям «Путь к звездам» и «1914−1945. От великих потрясений к Великой Победе». За правильные ответы — приз.
В программе возможны изменения и дополнения.
17 мая Исторический парк «Россия — Моя история» будет работать с 10:00 до 16:00 (вход до 15:00), а в рамках «Ночи музеев» — с 17:00 до 22:00 (вход до 21:00).