Исторический парк приглашает пермяков на «Ночь музеев»

«Ночь музеев»-2025 посвящена Году защитника Отечества. В субботу, 17 мая, в программе пермского исторического парка «Россия — Моя история» — специальные события и новые выставки, на которых речь пойдет о людях, что в разные времена сражались за родину, вносили вклад в ее развитие, научный прогресс и лидерство.