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Более двух тысяч омичей покусали клещи

Из них 813 случаев было зафиксировано среди детей.

Источник: Аргументы и факты

В Омской области зафиксировано 2244 обращения по поводу укусов клещей, включая 813 случаев у детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

С наступлением периода активности клещей население области продолжает нуждаться в медицинской помощи. На данный момент не выявлено ни одного случая заражения переносимыми клещами заболеваниями. Вакцинацию против клещевого энцефалита прошли свыше 59 тысяч человек.

Медики рекомендуют: при посещении природных зон необходимо носить одежду, максимально закрывающую тело, а в случае укуса следует незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.

Ранее мы писали, в Омской области повторно обработают парк от клещей.