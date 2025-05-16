Более двух тысяч омичей покусали клещи

В Омской области зафиксировано 2244 обращения по поводу укусов клещей, включая 813 случаев у детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
С наступлением периода активности клещей население области продолжает нуждаться в медицинской помощи. На данный момент не выявлено ни одного случая заражения переносимыми клещами заболеваниями. Вакцинацию против клещевого энцефалита прошли свыше 59 тысяч человек.
Медики рекомендуют: при посещении природных зон необходимо носить одежду, максимально закрывающую тело, а в случае укуса следует незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.
Ранее мы писали, в Омской области повторно обработают парк от клещей.