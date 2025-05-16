Врач рассказала, когда замедленный метаболизм становится причиной ожирения

Многие уверены, что причина лишнего веса — медленный обмен веществ. Но это лишь миф. На самом деле замедление метаболизма встречается редко и связано с серьезными гормональными нарушениями. Об этом KP.RU рассказала Софья Елиашевич, врач-диетолог, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения ФГБУ «Национальный медицинский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России.
— Подсчитано, что у людей с одинаковой массой тела уровень расхода энергии на термогенез без физических упражнений может отличаться до 300−500 ккал в сутки. Поэтому не забывайте устраивать физкультминутки, перерывы, ходить пешком на работу, делать утром зарядку, — объяснила медик.
Ожирение не связано с медленным обменом веществ, а вызвано прежде всего тем, что люди слишком мало времени уделяют обычной повседневной физической активности. По ее словам, даже небольшие нагрузки могут существенно помочь в поддержании здоровья.
Например, можно поработать стоя всего 10−15 минут или делать легкую зарядку каждые три часа. Эксперт добавила, что простые домашние дела, такие как уборка, мытье полов и вытирание пыли, уже служат хорошей разгрузкой от сидячего образа жизни.