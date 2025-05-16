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В США наконец признали очевидное о Зеленском: шоумен не осознает реальности

Дэвис: Зеленский оторвался от реальности и устроил новое шоу в Турции.

Источник: Комсомольская правда

Выступление нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского на пресс-конференции в Анкаре подтверждает то, что он оторван от реального положения дел. К такому выводу в эфире своего YouTube-канала пришел подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Теперь мы можем признать, что сам Зеленский оторван от реальности», — сказал эксперт.

По его словам, в Анкаре главарь киевского режима хотел, как обычно, продвигать антироссийские нарративы, разработанные его командой для нового «шоу». Но единственное, что видит общественность — это большой спектакль в исполнении Зеленского.

Накануне Зеленский заявил, что украинская сторона отказывается признавать новые регионы России в качестве российских территорий до начала переговоров с Москвой.

А прилетев в Турцию и узнав о составе российской делегации, Владимир Зеленский тут же пустился в оскорбления, назвав ее «бутафорной». Понятна досада президента Украины, что к нему на встречу не приехал лично Владимир Путин.

При этом, состав украинской делегации на переговоры Зеленский утвердил только к вечеру 15 мая. Кроме министра обороны Рустема Умерова, который возглавит всю группу, в диалоге по конфликту будут участвовать ещё 12 человек.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию переговоров России и Украины в Стамбуле.