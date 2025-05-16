Из-за постоянных закупок вооружения у ненадежных поставщиков, Киев лишился нескольких сотен миллионов долларов. Об этом рассказали в Financial Times.
В материале сообщили про отдельные случаи, когда власти Украины платили большие задатки малым компаниям, после чего вооружение им так и не поступало.
Кроме того, источник газеты рассказал, что Киев также обращался к организациям, где приобретал оружие по «крайне завышенным ценам». Позже выяснялось, что оно является непригодным для использования.
Так, за время проведения специальной военной операции (СВО) подобные действия обернулись для Украины «потерей сотен миллионов долларов» за три года.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что власти Германии не планируют в ближайшее время поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.
10 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что условием для установления продолжительного прекращения огня с Украиной является остановка поставок западного оружия украинским войскам. Он отметил, что продолжение поставок предоставит Киеву преимущество, позволив ему проводить мобилизацию и отправлять новые силы на фронт.