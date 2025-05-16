В Омске за майские праздники вытрезвитель принял 35 человек

Всего с января по апрель 2025 года в учреждение на Семиреченской попали 539 человек, в том числе 20 женщин. С момента открытия вытрезвителя летом 2022 года его двери не закрывались ни на день. Один из мужчин в прошлом году оказался там 15 раз.