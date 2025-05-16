В Омске за майские праздники вытрезвитель принял 35 человек

С 1 по 13 мая 2025 года через омский вытрезвитель на Семиреченской улице прошли 58 человек. Такие данные опубликовал «Город55» со ссылкой на министерство труда и соцразвития Омской области.
Среди майских посетителей вытрезвителя оказалась всего одна женщина, остальные — мужчины. Наибольшее количество «пациентов», который принял вытрезвитель за день, — 9 человек. Это случилось 6 мая.
Самыми загруженными оказались традиционные майские выходные. С 1 по 4 мая в вытрезвитель доставили 20 человек, а с 8 по 11 мая — ещё 15. Самому молодому из доставленных — 28 лет, старшему — 66.
Всего с января по апрель 2025 года в учреждение на Семиреченской попали 539 человек, в том числе 20 женщин. С момента открытия вытрезвителя летом 2022 года его двери не закрывались ни на день. Один из мужчин в прошлом году оказался там 15 раз.