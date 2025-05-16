Топ-5 главных новостей в Молдове 16 мая 2025: Холод возвращается в Молдову — в выходные всего +12 градусов; лицемерие властей Молдовы — Лукашенко уже не диктатор; письмо мальчика из Молдовы Санду за

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 16 мая 2025:
1. Холод возвращается в Молдову: Уже с пятницы будут дожди, а потом и вовсе +12 градусов.
2. Вовремя предать свои принципы — это для властей Молдовы умение предвидеть: И президент Беларуси Лукашенко уже не совсем диктатор, и страна у него — почти демократическая.
3. До слез: «Разве семья — это только по праздникам?» — 12-летний мальчик из Молдовы, у которого родители вынуждены работать за границей, поделился своей болью и написал письмо в никуда — президенту Санду.
4. Экономика Молдовы в последние несколько лет упала ниже уровня 1990-го года: Почему ПАС и Санду делают из нашей страны прилавок для европейских товаров, а экспорт блокируют.
5. Аэропорт Кишинева получает сверхприбыль с продажи алкоголя: Космические цены — виски у нас стоит дороже, чем в Венеции.
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