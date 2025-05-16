В общественной палате РФ предложили ввести обязательный экзамен по физкультуре для школьников

Она также отметила проблемы с нехваткой преподавателей и разным состоянием здоровья у школьников. По ее словам, в Республике Татарстан 55% детей имеют разные уровни здоровья и не могут выполнять все требования школьной программы. «А что делать с этими детьми? Кто-то пишет реферат, кто-то просто приносит мяч в школу, ему ставят зачет. Так же работать нельзя», — подчеркнула член ОП.