В Пермском крае по решению Роспотребнадзора закрыли пекарню

* отсутствует система внутреннего контроля за безопасностью продукции; * не внедрены и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП; * продукты принимаются без необходимых сопроводительных документов; * нарушена последовательность технологических процессов; * производственное помещение не оборудовано нужной техникой; * нет документов, описывающих процесс приготовления продукции (технологических карт и инструкций); * помещения убираются нерегулярно и недостаточно тщательно; * продукты хранятся с нарушениями; * сотрудники работают без медицинских книжек.