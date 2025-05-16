В Пермском крае по решению Роспотребнадзора закрыли пекарню

Роспотребнадзор провел проверку в пекарне «Барин», которая находится в селе Култаево Пермского края. Владельцем этого заведения является предприниматель Сергей Лубнин. В ходе инспекции специалисты обнаружили серьезные нарушения санитарных правил, после чего материалы были направлены в суд для временного прекращения работы пекарни.
Проверяющие выявили целый ряд проблем:
* отсутствует система внутреннего контроля за безопасностью продукции; * не внедрены и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП; * продукты принимаются без необходимых сопроводительных документов; * нарушена последовательность технологических процессов; * производственное помещение не оборудовано нужной техникой; * нет документов, описывающих процесс приготовления продукции (технологических карт и инструкций); * помещения убираются нерегулярно и недостаточно тщательно; * продукты хранятся с нарушениями; * сотрудники работают без медицинских книжек.
Из-за того, что все эти нарушения могут угрожать здоровью и жизни людей, специалисты Роспотребнадзора составили протокол о временном запрете деятельности пекарни. Заведение, расположенное по адресу: село Култаево, улица Снежная, 8, приостановило работу до устранения всех нарушений.