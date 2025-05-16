Актрису Елену Земляникину насмерть сбил мотоцикл на пешеходном переходе в Москве

Женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но в этот момент на перекресток проспекта Вернадского и улицы Кравченко вылетел мотоциклист и врезался в женщину на большой скорости. От удара актриса отлетела в сторону, она получила многочисленные травмы.