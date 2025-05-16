Актрису Елену Земляникину насмерть сбил мотоцикл на пешеходном переходе в Москве

В Москве в результате дорожно-транспортного происшествия погибла актриса из фильма «Москва слезам не верит» 66-летняя Елена Земляникина. Об этом в Telegram-канале сообщил департамент транспорта Москвы.
Женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но в этот момент на перекресток проспекта Вернадского и улицы Кравченко вылетел мотоциклист и врезался в женщину на большой скорости. От удара актриса отлетела в сторону, она получила многочисленные травмы.
Врачам, приехавшим на место преступление, не удалось спасти звезду. Позже актриса и телеведущая Екатерина Стриженова подтвердила трагические сообщения, назвав гибель сестры ее супруга, Александра Стриженова, большим горем.
После этого источники, близкие к знаменитой семье, сообщили, что отпевание Елены Земляникиной пройдет в храме Архангела Михаила и Марии Египетской в Братеево 17 мая, в 11.00.
Ранее умер Вилик (Вилли) Хштоян, советский дипломат и вдовец актрисы Надежды Румянцевой. Ему было 93 года.