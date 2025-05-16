Суд удовлетворил иск Wildberries к компании Бакальчука на сумму 712,9 млн рублей

Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Wildberries к проектной компании Владислава Бакальчука «ВБ девелопмент» на сумму 712,9 млн рублей. Соответствующее решение указано в картотеке арбитражных дел, передает ТАСС.
Исковое заявление было подано 20 февраля. Требования Wildberries связаны с неисполнением обязательств по возврату займа: срок погашения истек, но деньги так и не были перечислены. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем «ВБ девелопмент» является Бакальчук.
В начале апреля суд принял обеспечительные меры по иску, арестовав денежные средства компании в пределах заявленной суммы.
Ранее, в конце марта, пресс-служба «РВБ» (объединенная структура Wildberries и Russ) сообщала, что маркетплейс подал еще один иск к «ВБ девелопмент» — на 42 млрд рублей. Причиной стало отсутствие отчетности о расходовании выделенных средств.
Как сообщал KP.RU ранее, 23 обвиняемым в перестрелке у офиса Wildberries продлили арест до 18 мая. Такое решение принял Басманный суд Москвы по ходатайству следственных органов.