Суд удовлетворил иск Wildberries к компании Бакальчука на сумму 712,9 млн рублей

Исковое заявление было подано 20 февраля. Требования Wildberries связаны с неисполнением обязательств по возврату займа: срок погашения истек, но деньги так и не были перечислены. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем «ВБ девелопмент» является Бакальчук.