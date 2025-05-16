Прокуратура требует привести в порядок дороги в Красноглинском районе Самары

Результатом проверки стало обращение прокурора Красноглинского района в суд с официальным иском. Согласно заявлению истца, администрации Красноглинского района и муниципальному бюджетному учреждению «Красноглинское» надлежит незамедлительно приступить к устранению выявленных дефектов и привести дороги указанных районов в состояние, соответствующее установленным стандартам качества.