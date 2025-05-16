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Прокуратура требует привести в порядок дороги в Красноглинском районе Самары

Сотрудниками прокуратуры Красноглинского района была проведена масштабная проверка состояния дорожного покрытия на территории нескольких населенных пунктов района.

Сотрудниками прокуратуры Красноглинского района была проведена масштабная проверка состояния дорожного покрытия на территории нескольких населенных пунктов района.

Они оценили такие крупные жилые массивы, как поселок Мехзавод, район Красная Глинка и микрорайон Управленческий.

Инспекторы внимательно осмотрели дорожные участки и установили ряд серьезных нарушений нормативных требований, предъявляемых к состоянию дорог общего пользования.

Во время осмотра специалистами были выявлены многочисленные значительные повреждения асфальтового покрытия, включающие глубокие ямы, широкие трещины и серьезные разрывы полотна.

Подобные изъяны представляют угрозу безопасности передвижения пешеходов и водителей транспортных средств, негативно сказываются на состоянии автотранспорта и создают риск возникновения аварийных ситуаций.

Результатом проверки стало обращение прокурора Красноглинского района в суд с официальным иском. Согласно заявлению истца, администрации Красноглинского района и муниципальному бюджетному учреждению «Красноглинское» надлежит незамедлительно приступить к устранению выявленных дефектов и привести дороги указанных районов в состояние, соответствующее установленным стандартам качества.

Дело принято судом к рассмотрению, ведется подготовка материалов и определяется порядок дальнейшего разбирательства.

Судья изучит представленные доказательства, заслушает доводы сторон и вынесет решение относительно правомерности заявленных прокуратурой требований и обязанности ответственных организаций произвести ремонт дорожных покрытий в указанные сроки.

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