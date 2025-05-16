В России хотят ввести новый обязательный экзамен: подробности

Физкультура может стать обязательным экзаменом для сдачи в российских школах. С подобной инициативой выступила член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Ольга Павлова в беседе с ТАСС.
«Физическая культура и спорт — один из главнейших предметов. И, конечно, экзамен по физической культуре абсолютно должен быть», — пояснила эксперт.
По ее словам, существуют трудности, связанные с дефицитом педагогических кадров и неодинаковым уровнем здоровья учащихся.
Как отметила Павлова, современные образовательные учреждения нуждаются в специальных программах, учитывающих потребности детей, не входящих в основную группу.
Ранее в Общественной палате предложили убрать алкоголь с витрин магазинов.