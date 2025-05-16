За сломанные ветки сирени омичей могут оштрафовать на полмиллиона рублей

По словам эксперта, согласно Уголовному кодексу, кража может касаться не только имущества, но и растений. Если ущерб от подобных действий превышает 2,5 тысячи рублей, это может стать основанием для возбуждения уголовного дела по статье 158 УК РФ. Максимальное наказание — штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы, арест или даже лишение свободы до одного года.