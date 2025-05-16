За сломанные ветки сирени омичей могут оштрафовать на полмиллиона рублей

Россиянам напомнили об ответственности за повреждение сирени и других зелёных насаждений. Как пояснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык, срыв или выкапывание кустов сирени может быть приравнено к кражe, если растения находятся в чьей-либо собственности или на охраняемой территории.
По словам эксперта, согласно Уголовному кодексу, кража может касаться не только имущества, но и растений. Если ущерб от подобных действий превышает 2,5 тысячи рублей, это может стать основанием для возбуждения уголовного дела по статье 158 УК РФ. Максимальное наказание — штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы, арест или даже лишение свободы до одного года.
Если же действия не носят корыстного характера, но нарушают общественные нормы, например, если ветки ломаются просто «для фото» или из баловства, это расценивается как административное правонарушение. В таком случае может быть назначен штраф от 500 до 1 000 рублей или арест на срок до 15 суток.
Серьёзный штраф грозит за повреждение растений до степени прекращения их роста — в том числе за обламывание веток сирени. В этом случае может применяться статья «Незаконная рубка лесных насаждений», предусматривающая штраф до 500 тысяч рублей или обязательные работы до 480 часов. Если ущерб небольшой, административное наказание составит от 3,5 до 4 000 рублей согласно закону «О защите зелёных насаждений».