Туристический код Владивостока нечитабелен из-за крыс и мусора

«Я уже не один раз отправляла информацию по этому месту. Но никакой реакции. Крысы в этом дворе хороводы водят. Район Миллионки — это центр притяжения туристов во Владивосток. Хотелось бы, чтобы городские власти это учитывали. Необходимо вести работу с собственниками и арендаторами этого района. Порой они творят ужасные вещи. Администрация города может решить этот вопрос. Да, используя админресурс. Наказывайте! Крыс очень много!» — пишет активистка.