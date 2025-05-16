Туристический код Владивостока нечитабелен из-за крыс и мусора

Мусорный коллапс не удаётся победить во дворах «Миллионки», где из-за скопления бытовых отходов активно плодятся крысы, а это место является одной из самых известных и посещаемых достопримечательностей Владивостока, сообщает ИА DEITA.RU.
В частности, в telegram-чат главы города поступило сообщение о санитарном бедствии во дворе дома на улице Адмирала Фокина, 5, где установлена жанровая скульптура «китайца сильно гружёного». Так как мусор отсюда вывозят очень редко, поголовье крыс увеличилось настолько, что они «носятся стадами» по двору. С наступлением жаркой погоды ожидается дальнейшее ухудшение санитарного состояния двора. Аналогичная ситуация наблюдается во дворе-колодце на Семёновской, 3.
Неравнодушная жительница города просит администрацию добиться от арендаторов и собственников соблюдения санитарных норм. (Мелкие предприятия, например, имеют привычку складывать на придомовых площадках для накопления отходов свой мусор, хотя они должны заключать договоры на вывоз ТБО и КБО с экологическим оператором, тем самым мусор от юридических лиц перегружает контейнерные площадки, которыми пользуются хозяева квартир).
«Я уже не один раз отправляла информацию по этому месту. Но никакой реакции. Крысы в этом дворе хороводы водят. Район Миллионки — это центр притяжения туристов во Владивосток. Хотелось бы, чтобы городские власти это учитывали. Необходимо вести работу с собственниками и арендаторами этого района. Порой они творят ужасные вещи. Администрация города может решить этот вопрос. Да, используя админресурс. Наказывайте! Крыс очень много!» — пишет активистка.
Женщина подчёркивает, что вопрос антисанитарии во дворах «Миллионки» она ранее поднимала и в социальных сетях, но получала только отписки, что в центральной части города предприятия проводят мероприятия по дератизации на постоянной основе ежеквартально, согласно действующим санитарно-эпидемиологическим нормам, а городская администрация и управляющие компании эти мероприятия контролируют.
А пока ситуация с захламлением внутренних дворов не решается, активистка просит мэрию хотя бы перенести в более благополучное место «китайца сильно гружёного». Эта скульптура, а также скульптуры китайского предсказателя и уличного художника, установили в рамках «Туристический код Владивостока», но в случае с гружёным китайцем этот код получается совершенно нечитабельным (от любования скульптурой отвлекают крысы и вонь помойки).