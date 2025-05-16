В ГД предложили перевести ординатора, принявшую роды в метро, на бюджет

В своем обращении Гусев отметил, что такой шаг станет заслуженной наградой за самоотверженность ординатора. Также он предположил, что подобный жест положительно скажется на имидже региона. Гусев подчеркнул, что героический поступок девушки получил широкий общественный резонанс, и говорит о высоком уровне ее профессиональной подготовки и исключительных человеческих качествах.