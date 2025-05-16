В ГД предложили перевести ординатора, принявшую роды в метро, на бюджет

Гусев хочет, чтобы за обучение ординатора, принявшей роды у женщины в московском метро, платило государство.
Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») предложил перевести девушку-ординатора, принявшую роды у женщины в московском метро, на бюджетное обучение. С подобной инициативой он обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьеву и директору ГБУЗ МО МОНИИАГ Роману Шмакову.
«Прошу Вас рассмотреть возможность ее зачисления в аспирантуру ГБУЗ МО “Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского” за счет бюджетных средств», — говорится в письме депутата. Текст письма приводит РИА «Новости».
В своем обращении Гусев отметил, что такой шаг станет заслуженной наградой за самоотверженность ординатора. Также он предположил, что подобный жест положительно скажется на имидже региона. Гусев подчеркнул, что героический поступок девушки получил широкий общественный резонанс, и говорит о высоком уровне ее профессиональной подготовки и исключительных человеческих качествах.
В конце апреля на станции московского метрополитена «Чистые пруды» у одной из пассажирок начались роды. Первую медицинскую помощь пострадавшей оказала случайная прохожая, которой оказалась ординатор, проходящая обучение по специальности акушерство и гинекология.
Гусев предложил предоставить рожнеце бесплатный пожизненный проезд в московском метро. А в среду, 14 мая, депутат Гусев встретился с данной ординатором и вручил ей благодарственное письмо от Государственной Думы.