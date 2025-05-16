Ординатор приняла роды в московском метро: Депутат Гусев предложил перевести её на бюджет и предоставить льготы

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил обращение губернатору Московской области Андрею Воробьеву с инициативой перевести ординатора, принявшую роды в московском метро, на бюджетную форму обучения. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Инцидент произошел 30 апреля на станции «Чистые пруды», где пассажирка неожиданно начала рожать. Помощь ей оказала случайная свидетельница — ординатор, будущий акушер-гинеколог. 14 мая Гусев лично встретился с девушкой и вручил ей благодарственное письмо от Госдумы. Парламентарий также сообщил, что обратился к главе столичного департамента транспорта Максиму Ликсутову с предложением предоставить пожизненный бесплатный проезд в метро новорожденному, его матери и врачу.
В обращении к Воробьеву Гусев просит рассмотреть возможность зачисления ординатора в аспирантуру Московского областного НИИ акушерства и гинекологии за счет бюджета. Депутат подчеркнул, что такой шаг станет достойной наградой за профессионализм и самоотверженность, а также укрепит положительный имидж региона.
Ранее стало известно, что на свет появился мальчик с весом 3,4 килограмма. Медики оценили состояние мамы и малыша и переложили их на носилки, после чего перенесли в машину. После оказания помощи их доставили в московский роддом.