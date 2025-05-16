Ординатор приняла роды в московском метро: Депутат Гусев предложил перевести её на бюджет и предоставить льготы

Инцидент произошел 30 апреля на станции «Чистые пруды», где пассажирка неожиданно начала рожать. Помощь ей оказала случайная свидетельница — ординатор, будущий акушер-гинеколог. 14 мая Гусев лично встретился с девушкой и вручил ей благодарственное письмо от Госдумы. Парламентарий также сообщил, что обратился к главе столичного департамента транспорта Максиму Ликсутову с предложением предоставить пожизненный бесплатный проезд в метро новорожденному, его матери и врачу.