Центром музыки военных оркестров вновь станет Хабаровск

С 26 мая по 1 июня Хабаровский край вновь станет центром военной музыки. XIII Международный фестиваль «Амурские волны» (0+) соберет лучшие военные оркестры страны, чтобы подарить зрителям незабываемые выступления под открытым небом, плац-концерты и сольные программы, сообщает ИА AmurMedia.
Фестиваль соберет вместе оркестры со всех уголков России. В программе — впечатляющие выступления на площади Славы и на сцене «Платинум Арены», выступление прославленного Центрального военного оркестра министерства обороны РФ из Москвы, запланированное на 27 мая в Городском Дворце культуры, а также масштабное шествие духовых оркестров (для всех возрастов) с маршрутом от площади Ленина до Комсомольской площади 1 июня. Поклонников духовой музыки ждут вечерние выступления в Городском дворце культуры, ОДОРА, Краевом дворце дружбы «Русь» и Хабаровской филармонии. Для зрителей подготовлены зрелищные представления военных оркестров.
Среди ключевых участников 2025 года — Центральный военный оркестр министерства обороны РФ (Москва), Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. В. М. Халилова и коллектив Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ (Москва), а также военные оркестры из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Владивостока и, конечно же, Хабаровска.
— Фестиваль «Амурские волны» — это живая связь поколений. Здесь звучат марши, которые вдохновляли солдат в годы войны, классические произведения и современные композиции, отражающие дух нашей эпохи. Для Хабаровского края это не просто мероприятие, а часть идентичности: мы храним наследие Валерия Халилова и гордимся тем, что именно наш регион стал домом для крупнейшего военно-музыкального фестиваля Дальнего Востока, — отметили в министерстве культуры края.
Среди ключевых событий: 26 мая в 19:00 в Доме офицеров ВВО состоится сольное выступление оркестра из Екатеринбурга (0+); в это же время, но в ГДК, зрителей ждет концерт (0+) коллективов из Москвы и Владивостока.
27 мая в 19:00 в Городском Дворце культуры пройдет Гала-концерт (0+) Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ. С 28 по 31 мая на площади Славы и в «Платинум Арене» (вечерние мероприятия) состоится Дефиле (0+).
1 июня в 16:00 по улице Муравьева-Амурского пройдет Марш-парад оркестров. В 17:00 на Комсомольской площади состоятся заключительные выступления (0+).
По словам организаторов, «Амурские волны» — это не просто музыкальный фестиваль. Это воплощение гордости, армейских традиций и духа в музыкальных произведениях. Детальная информация о программе и билетах размещена на официальном сайте фестиваля.
Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края напоминает, что фестиваль «Амурские волны» проводится в Хабаровском крае с 2012 года по инициативе генерал-лейтенанта Валерия Халилова, руководившего военно-оркестровой службой Вооруженных Сил России. Организатором события выступает министерство обороны РФ.