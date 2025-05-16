Центром музыки военных оркестров вновь станет Хабаровск

Фестиваль соберет вместе оркестры со всех уголков России. В программе — впечатляющие выступления на площади Славы и на сцене «Платинум Арены», выступление прославленного Центрального военного оркестра министерства обороны РФ из Москвы, запланированное на 27 мая в Городском Дворце культуры, а также масштабное шествие духовых оркестров (для всех возрастов) с маршрутом от площади Ленина до Комсомольской площади 1 июня. Поклонников духовой музыки ждут вечерние выступления в Городском дворце культуры, ОДОРА, Краевом дворце дружбы «Русь» и Хабаровской филармонии. Для зрителей подготовлены зрелищные представления военных оркестров.