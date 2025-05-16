Куда сходить в выходные в Иркутске? Экскурсии, мастер-классы и многое другое

Экскурсии, мастер-классы и многое другое ждет жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.
Маркет на Ангаре (0+)
В ярмарке качественного хэндмейда примут участие более 40 мастеров и брендов со всего Приангарья.
Будет возможность наблюдать Солнце в телескоп и запустить ракету с ИРАО, встать на гвозди и потренироваться с видом на Ангару, посетить мастер-классы и лично познакомиться с руководителем спорт-парка «Поляна» Анатолием Казакевичем на его рассказе про экспедицию «Байкал-Аляска» и иркутское купечество, поговорить о масштабах Вселенной с Павлом Никифоровым и приобрести книги Евгении Скаредневой, Натальи Еремеевой и Алексея Гуранина.
Кроме того, будет квест про Иркутск, песни под гитару, «Книговорот», игры, выступление Натальи Мявчи, Никиты Панова и кавер-группы «Жара».
Мероприятие пройдет сразу на двух площадках: в спорт-парке «Поляна» и в парк-отеле «Байкал-Аляска» (рядом с «Поляной») 17 мая с 12.00 до 19.00.
Экскурсия «По местам героев произведений Валентина Распутина» (12+)
Иркутск — это место, где жил и творил писатель. Во время экскурсии вы прогуляетесь по местам города, которые можно узнать в произведениях Валентина Распутина. Познакомитесь с названиями этих произведений, послушаеете отрывки из них и попытаетесь найти описанные в произведениях уголки города.
Мероприятие начнется у Музея В. Г. Распутина 17 мая в 17.00.
Ночь музеев в Большом планетарии (6+)
Вы отправитесь в путешествие с пришельцами из космоса — метеоритами. Сергей Язев расскажет и покажет коллекцию метеоритов собранную иркутскими планетариями в том числе кусочек лунного метеорита. После лекции, по традиции планетария, пройдет экскурсия по созвездиям майского неба.
Мероприятие пройдет в Большом иркутском планетарии 17 мая в 18.00.
Мастер-класс «Вышивка на открытке» (12+)
Вам выдадут старинную фотографию Иркутска прямо из архива, и вы превратите ее в произведение искусства. Из интересного — вы будете использовать узоры, которые украшают деревянные дома города.
Мероприятие пройдет в ЦСИ «Огонь» 18 мая в 16.30.
Спектакль «Дуры мы, дуры!» (16+)
Вас ждет музыкальный иммерсивный спектакль драматурга Дамира Салимзянова, в котором направление действия спектакля решает зрительское голосование. В основу пьесы вошли реальные «женские» истории, монологи женщин города Глазова Удмуртской Республики, собранные драматургом за четыре года.
Мероприятие пройдет в Иркутском музыкальном театре им. Н. М. Загурского 18 мая в 18.00.
Дыхание Байкала. Закрытие фестиваля (6+)
Слушателей ждёт заключительный гала-концерт в исполнении артистов из Иркутска, Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Красноярская и Сыктывкара.
В программу вошли мелодии арий из опер итальянских и французских композиторов, а также немецкого композитора Кристофа Глюка, Петра Чайковского и Николая Римского-Корсакова.
Мероприятие пройдет в Иркутской областной филармонии 18 мая в 18.00.