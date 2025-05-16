Куда сходить в выходные в Иркутске? Экскурсии, мастер-классы и многое другое

Будет возможность наблюдать Солнце в телескоп и запустить ракету с ИРАО, встать на гвозди и потренироваться с видом на Ангару, посетить мастер-классы и лично познакомиться с руководителем спорт-парка «Поляна» Анатолием Казакевичем на его рассказе про экспедицию «Байкал-Аляска» и иркутское купечество, поговорить о масштабах Вселенной с Павлом Никифоровым и приобрести книги Евгении Скаредневой, Натальи Еремеевой и Алексея Гуранина.