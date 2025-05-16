Bloomberg: Франция и Испания хотят ввести возрастные ограничения в соцсетях

Три европейские страны — Франция, Испания и Греция — планируют законодательно установить возрастные ограничения для пользователей соцсетей. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на соответствующий документ.
По данным агентства, министры по вопросам цифровых технологий трех стран согласовывают позицию перед предстоящей встречей с коллегами из ЕС 6 июня. Разрабатываемые нормы могут потребовать от производителей интернет-устройств внедрения систем возрастной верификации.
Как сообщается, Франция, Испания и Греция собираются использовать экономические инструменты для давления на технологических гигантов с целью разработки надежных механизмов возрастной верификации.
Ранее KP.RU писал, что во Франции приняли решение запретить школьникам использовать мобильные телефоны.