Bloomberg: Франция и Испания хотят ввести возрастные ограничения в соцсетях

По данным агентства, министры по вопросам цифровых технологий трех стран согласовывают позицию перед предстоящей встречей с коллегами из ЕС 6 июня. Разрабатываемые нормы могут потребовать от производителей интернет-устройств внедрения систем возрастной верификации.