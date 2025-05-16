В Госдуме предложили ввести дополнительный отпуск для повышения рождаемости в РФ

В Государственной думе выступили с инициативой ввести в России «демографическую неделю», которая будет направлена на повышение рождаемости в стране. Такое предложение в пятницу, 16 мая, выдвинул депутат Георгий Арапов от фракции «Новые люди».
Парламентарий уже направил обращение на имя министра труда Антона Котякова. В нем Арапов отметил, что подобные меры могут существенно помочь в поддержке населения.
Депутат уверен, что такой оплачиваемый отпуск позволит россиянам восстановить свои силы и психологическое состояние, чтобы задуматься о создании семьи.
Одинокие люди за это время смогут найти себе вторую половинку или приложить усилия для развития отношений.
Арапов также сослался на мнение экспертов в области репродуктивного здоровья, которые отмечают, что многие пары детородного возраста не исключают возможность иметь детей, но постоянно откладывают это решение из-за стрессовых состояний, передает РИА Новости.
Помимо этого, в России хотят ввести бесплатное обучение в колледжах для беременных школьниц, чей возраст не достиг 18 лет.