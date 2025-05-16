В Перми с начала лета начнут меняться некоторые городские автобусные маршруты

Так, автобусы № 27 будут с 1 июня перевозить пермяков на больших автобусах — «гармошках». Позднее, в этом году, «гармошки» выйдут и на другие маршруты: № 1, № 14, № 15 и № 53. Ранее такие автобусы уже начали ездить по маршруту № 50.