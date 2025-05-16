В Перми с начала лета начнут меняться некоторые городские автобусные маршруты

В Перми изменятся некоторые автобусные маршруты с начала лета 2025 года. Как пояснили в городском департаменте транспорта, в связи с нововведениями пермяки смогут быстрее добираться до нужного места.
Так, автобусы № 27 будут с 1 июня перевозить пермяков на больших автобусах — «гармошках». Позднее, в этом году, «гармошки» выйдут и на другие маршруты: № 1, № 14, № 15 и № 53. Ранее такие автобусы уже начали ездить по маршруту № 50.
На 12-м маршруте увеличат количество автобусов, а сам путь изменится. Они пойдут через «Мачтобазу» и «Порт Пермь» вместо маршрута № 47, который будет перенаправлен до остановки «Гравийный завод».
Автобусы маршрута № 47 будут перенаправлены до остановки «Гравийный завод». В Индустриальном районе конечной маршрута будет «Аэропорт Бахаревка». А автобус № 59 перестанет заезжать на эту остановку. Все рейсы автобуса № 59 будут идти до остановки «Микрорайон Нагорный». Чтобы проехать до ТРЦ «Планета», пермяки смогут воспользоваться кольцевыми маршрутами № 28 и № 29.
А с 15 июля автобус № 67 будет ходить по улице Пушкина и доезжать до конечной остановки «Улица Куфонина». Из Заостровки можно будет доехать на 14-м.
Также серьезные изменения ожидают в начале лета Орджоникидзевский район. Автобусы № 77 с литерой «К» сделают отдельным маршрутом — № 78.
Кольцевой маршрут № 21 перестанет работать из-за того, что многие маршруты дублируют его путь. Вместо него пассажиры смогут пользоваться маршрутами № 24, № 48 и № 73.