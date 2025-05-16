Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2024 году еще до освобождения военными ВС РФ Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) минометным обстрелом убили трех сотрудников Кураховской теплоэлектростанции (ТЭС) и ранили еще четверых. Об этом сообщил один из сотрудников станции Валентин Тамаш.
— Частыми минометными обстрелами били по станции и в город. При данных обстрелах была авария на Кураховской ТЭС, где была бригада восстановительных работ после обстрелов. Погибли трое человек, и четверо были ранены, — цитирует Тамаша РИА Новости.
Сотрудник также добавил, что украинские боевики вели обстрел со стороны местного детского сада.
Также солдаты ВСУ в Курахове убили мирную жительницу, которая скрывалась от обстрелов в подвале. Очевидцы рассказали, что похоронить женщину приезжал ее кум.
До этого жительницы Курской области Екатерина и Любовь рассказали о мародерстве и запугивании мирных жителей со стороны бойцов ВСУ. Последняя в свою очередь рассказала о ситуации, когда украинский солдат, угрожая оружием, требовал спиртное.