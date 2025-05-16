Дроны, семена и даже фитнес-браслеты: Эксперт рассказал, что запрещено заказывать из Китая

Эксперт также обратил внимание на особые требования к медицинским гаджетам. Фитнес-трекеры с биометрическими функциями и портативные ЭКГ-аппараты подлежат обязательной регистрации в Росздравнадзоре. Кроме того, он упомянул о запрете на ввоз растений и семян без фитосанитарных сертификатов, DIY-наборов с мощными лазерами или химическими реактивами, а также техники с предустановленными VPN-сервисами.