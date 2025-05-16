Дроны, семена и даже фитнес-браслеты: Эксперт рассказал, что запрещено заказывать из Китая

«Это связано с поправками в закон “О государственном регулировании в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры”, требующими обязательной сертификации подобных устройств в специализированных органах», — объяснил он.
Эксперт также обратил внимание на особые требования к медицинским гаджетам. Фитнес-трекеры с биометрическими функциями и портативные ЭКГ-аппараты подлежат обязательной регистрации в Росздравнадзоре. Кроме того, он упомянул о запрете на ввоз растений и семян без фитосанитарных сертификатов, DIY-наборов с мощными лазерами или химическими реактивами, а также техники с предустановленными VPN-сервисами.
Халеян подчеркнул, что незнание таможенных правил не освобождает от ответственности, и рекомендовал проверять товары в Едином таможенном тарифе ЕАЭС перед совершением покупки.
Ранее таможенные инспекторы в Уссурийске нашли у туриста, собирающегося отправиться в Китай на автобусе, пять лап гималайского медведя, которые весили примерно четыре килограмма. При этом у мужчины не оказалось никаких документов, подтверждающих законность перевозки такого необычного груза.