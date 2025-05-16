Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала мая, заявил синоптик

«Минувшая ночь в Москве стала самой тёплой с начала мая. В течение прошедшей ночи минимальная температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, не опускалась ниже плюс 10,4 градуса — это самый высокий показатель нынешнего мая. На других метеостанциях мегаполиса ночной минимум составил от плюс 7,7 градуса в Бутово до плюс 12,0 на Балчуге», — рассказал Леус.