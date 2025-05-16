Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала мая, заявил синоптик

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой тёплой с начала мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«Минувшая ночь в Москве стала самой тёплой с начала мая. В течение прошедшей ночи минимальная температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, не опускалась ниже плюс 10,4 градуса — это самый высокий показатель нынешнего мая. На других метеостанциях мегаполиса ночной минимум составил от плюс 7,7 градуса в Бутово до плюс 12,0 на Балчуге», — рассказал Леус.
Он также отметил, что в Подмосковье минимальная температура воздуха менялась в диапазоне от плюс 5,7 градуса в Электростали до плюс 10,7 градуса в Дмитрове.
«В выходные в столичном регионе ночи вновь будут теплыми — ожидается плюс 6 — плюс 11 градусов», — добавил Леус.