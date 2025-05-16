Слова ударили по кошельку: женщину из Хабаровского края наказали за аудиосообщение

В Хабаровском крае суд обязал местную жительницу выплатить компенсацию за грубое голосовое сообщение. Она передала общему знакомому аудиофайл, в котором использовала неприличные выражения и унизительные метафоры в адрес другой женщины. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Оскорбленная женщина рассказала в суде, что сильно переживала из-за сказанного — у нее начались головные боли, а обидчица так и не извинилась.
"Ответчица утверждала, что не считает свои слова оскорблением и вреда не причиняла. Тем не менее суд проверил доказательства, в том числе запись сообщения, и признал содержание унижающим достоинство, — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.
Ранее по этому факту женщину уже привлекли к административной ответственности по статье оскорбления. Теперь она обязана выплатить 30 тысяч рублей. Решение вступило в силу.