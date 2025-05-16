Началась вторая фаза проекта по спасению Северного Арала

«Мы рассмотрели несколько вариантов реализации проекта. Для поиска оптимального решения с начала этого года прошло несколько совещаний с участием представителей акимата Кызылординской области и акимата Аральского района. Неоднократно проводились встречи специалистов нашего министерства с общественностью и местными жителями. В рамках рабочей поездки в регион я провел встречу с гражданами с участием депутатов Парламента, проектировщиков, ветеранов водохозяйственной отрасли и других заинтересованных госорганов. На ней мы выслушали предложения жителей Аральского района и города Аральск, обсудили вопросы по реализации проекта. Выбранный вариант является оптимальным в плане сроков, а также учитывает реальную обстановку в бассейне реки Сырдарья», — сообщил Нуржигитов.