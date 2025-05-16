Началась вторая фаза проекта по спасению Северного Арала

«На Кокаральской плотине в Кызылординской области министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с региональным директором Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Самехом Вахба. Стороны обсудили реализацию второй фазы проекта по сохранению Северного Аральского моря», — говорится в сообщении.
В рамках нового этапа планируется реконструкция Кокаральской плотины и подъем уровня моря до 44 м по Балтийской системе. Также будет построен гидроузел у села Аманоткель для регулирования водоснабжения озер Акшатау и Камыстыбас. Разработка технико-экономического обоснования проекта уже завершается, прохождение экспертизы ожидается в декабре 2025 года.
По расчетам, площадь водной поверхности Северного Арала увеличится до 3913 кв. км, а объем воды — до 34 кубических км. Заполнение моря до этих параметров может занять 4−5 лет.
«Мы рассмотрели несколько вариантов реализации проекта. Для поиска оптимального решения с начала этого года прошло несколько совещаний с участием представителей акимата Кызылординской области и акимата Аральского района. Неоднократно проводились встречи специалистов нашего министерства с общественностью и местными жителями. В рамках рабочей поездки в регион я провел встречу с гражданами с участием депутатов Парламента, проектировщиков, ветеранов водохозяйственной отрасли и других заинтересованных госорганов. На ней мы выслушали предложения жителей Аральского района и города Аральск, обсудили вопросы по реализации проекта. Выбранный вариант является оптимальным в плане сроков, а также учитывает реальную обстановку в бассейне реки Сырдарья», — сообщил Нуржигитов.
Всемирный банк уже выделил грант на разработку ТЭО и выразил готовность продолжить участие в проекте.
«Сегодня мы посетили завод по переработке рыбы и увидели, как много рабочих мест будут созданы в регионе после реализации проекта. Также появятся возможности для трудоустройства в других секторах, включая сельское хозяйство, животноводство и туризм. Таким образом проект позволит создать новые экономические возможности для всей области. Проект по сохранению Северного Арала для нас очень важен, так как он показывает всему миру пример восстановления целой экосистемы», — отметил региональный директор Всемирного банка по Европе и Центральной Азии.
Во время первой фазы проекта объем воды в Северном Арале увеличился на 42%, соленость снизилась почти в четыре раза, а объем вылова рыбы достиг 8 тыс. тонн в год. Также 870 кв. км высохшего дна моря покрылись водой.